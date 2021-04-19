Открыта подача заявлений для ФОПов через портал «Дія»: как это сделать

РепортерUA 19 Апр 2021 - 20:14

Физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны могут подать заявления на получение 8 тысяч гривен финансовой компенсации с 19 апреля. Оставить заявление на выплату можно через онлайн-сервис государственных услуг «Дія», сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Выплаты могут получить ФОПы и наемные сотрудники предприятий, которые понесли убытки от карантина в «красных» зонах. Получить помощь могут ФОПы, чей КВЭД есть в перечне Кабмина»,- говорится в сообщении.

Ознакомиться с перечнем КВЭДов можно по ссылке.

Также на помощь от государства могут рассчитывать ФОПы-пенсионеры и ФОПы с инвалидностью, освобожденные от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Отметим, что гражданам следует подать заявление на получение финансовой компенсации в течение 30 дней с того момента, как область оказалась в «красной» зоне.

Как подать заявление

  • Прежде всего следует зарегистрироваться на портале или в приложении «Дія» с помощью электронной подписи или BankID.
  • В разделе «Услуги» надо выбрать Пенсии, льготы и помощь, а затем Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.
  • Приложение проверит данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие получения выплаты.
  • Затем в заявлении следует указать свои имя и фамилию, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФОП, номер банковского счета IBAN и Согласие на обработку данных.

После подачи заявления выплаты будут начислены на указанный счет IBAN.

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