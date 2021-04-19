В Киеве закрыли пять заведений за нарушение правил карантина: список

В Киеве закрыли пять заведений, которые грубо нарушили правила карантина, принимая посетителей. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в понедельник, 19 апреля.
По его словам, группы контроля в составе сотрудников Госпродпотребслужбы, Департамента муниципальной безопасности КГГА и Нацполиции проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований. Пять заведений, которые работали с нарушением карантинных ограничений, закрыли:
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Ресторан-караоке «LEO» на улице Владимирской, 4;
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Ресторан «JUST CAFE» на улице Богдана Хмельницкого 39;
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Ресторан «СТЕЙКХАУС» на улице Владимирской, 49;
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Ночной клуб «Fifty club» на улице Антоновича 50;
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Ночной клуб «SPARKS» на улице Мечникова 3.
На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили три протокола, на посетителей заведений составлено 67 административных протоколов.
Поворозник также выразил возмущение, что нарушения происходят в то время, когда все остальные предприниматели не работают и страдают от убытков, когда транспорт работает в спецрежиме, больницы переполнены тяжелыми больными, а врачи измотаны, потому что работают архитрудно и когда каждый день умирают около полусотни людей.
Напомним, что ранее нардеп Николай Тищенко устроил вечеринку во время локдауна по поводу дня рождения своей жены.
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