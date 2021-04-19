Степанов: В мире распространяется новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который еще называют индийским. Новый штамм может появиться и в Украине. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире «Украина 24».
«Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге», - сказал министр.
По его словам, COVID-19 еще будет нас испытывать на прочность.
Степанов также заявил, что новая вспышка заболеваемости возможна возможна после майских праздников и Пасхи.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.