В Запорожье суд отправил под ночной домашний арест студента, который на BMW влетел в дерево

РепортерUA 20 Апр 2021 - 11:34

В Запорожье Ленинский районный суд отправил под ночной домашний арест студента пятого курса ЗНУ, который  на большой скорости влетел в дерево на автомобиле BMW. В результате сильного удара автомобиль разорвало напополам, один из пассажиров погиб на месте происшествия, а второй получил травмы.

Как сообщал РепортерUA ранее, авария произошла на ул. Бородинской 21 марта. В прокуратуре предложили избрать для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье с 22:00 до 6:00, поскольку нет возможности применить к нему залог из-за отсутствия постоянного источника дохода, говорится в реестре судебных решений.

В судебном заседании следователь и прокурор свое ходатайство поддержали, указав, что существуют риски, предусмотренные ч.1 ст.177 УПК Украины. Просили избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста.

Подозреваемый свою вину признал полностью, против удовлетворения ходатайства следователя не возражал. Защитник просил применить к подозреваемому меру пресечения домашний арест.

Выслушав мнение следователя, прокурора, объяснения сторон, исследовав представленные материалы дела в их совокупности, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следователя.

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