В Запорожье суд отправил под ночной домашний арест студента, который на BMW влетел в дерево

В Запорожье Ленинский районный суд отправил под ночной домашний арест студента пятого курса ЗНУ, который на большой скорости влетел в дерево на автомобиле BMW. В результате сильного удара автомобиль разорвало напополам, один из пассажиров погиб на месте происшествия, а второй получил травмы.
Как сообщал РепортерUA ранее, авария произошла на ул. Бородинской 21 марта. В прокуратуре предложили избрать для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье с 22:00 до 6:00, поскольку нет возможности применить к нему залог из-за отсутствия постоянного источника дохода, говорится в реестре судебных решений.
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В Запорожье от удара «BMW» разорвало на части: погиб один пассажир, еще два человека в больнице. Фотофакт
Подозреваемый свою вину признал полностью, против удовлетворения ходатайства следователя не возражал. Защитник просил применить к подозреваемому меру пресечения домашний арест.
Выслушав мнение следователя, прокурора, объяснения сторон, исследовав представленные материалы дела в их совокупности, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следователя.