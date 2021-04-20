Топ локаций Запорожья, с которых открываются прекрасные панорамные виды города. Фото

РепортерUA 20 Апр 2021 - 12:13

В Запорожье существует несколько локаций, с которых открываются прекрасные панорамные виды нашего города. Подборку самых интересных смотровых площадок опубликовали сотрудники Туристического информационного центра Запорожья на странице в Facebook.

  • Площадка Хортицкого дендропарка

С площадки на территории Хортицкого дендропарка можно полюбоваться видом на мост Преображенского. К тому же здесь очень красиво весной. Аллею по дороге к площадке украшают сирень, каштаны и красные дубы.

  • Беседка «Ласточкино гнездо» на территории профилактория «Запорожсталь»

«Ласточкино гнездо». С беседки, которая возвышается над Старым Днепром, можно полюбоваться красивым пейзажем острова Хортица.

  •  Казацкая башня на территории мемориального комплекса «Скифский стан» 

 С казацкой башни открывается прекрасный пейзаж на остров Хортица, а также на сам город.

  • Думная скала

Думная скала нависает над береговой линией острова Хортица. С  нее открывается прекрасный вид на Днепр.

  • Площадка возле Городского дворца детского и юношеского творчества

Эта локация находится в парке Металлургов, где часто проходят музыкальные фестивали. С площадки отлично виден остров Хортица, историко-культурный комплекс «Запорожская сечь» и ДнепроГЭС.

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