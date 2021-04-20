Топ локаций Запорожья, с которых открываются прекрасные панорамные виды города. Фото

В Запорожье существует несколько локаций, с которых открываются прекрасные панорамные виды нашего города. Подборку самых интересных смотровых площадок опубликовали сотрудники Туристического информационного центра Запорожья на странице в Facebook.
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Площадка Хортицкого дендропарка
С площадки на территории Хортицкого дендропарка можно полюбоваться видом на мост Преображенского. К тому же здесь очень красиво весной. Аллею по дороге к площадке украшают сирень, каштаны и красные дубы.
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Беседка «Ласточкино гнездо» на территории профилактория «Запорожсталь»
«Ласточкино гнездо». С беседки, которая возвышается над Старым Днепром, можно полюбоваться красивым пейзажем острова Хортица.
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Казацкая башня на территории мемориального комплекса «Скифский стан»
С казацкой башни открывается прекрасный пейзаж на остров Хортица, а также на сам город.
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Думная скала
Думная скала нависает над береговой линией острова Хортица. С нее открывается прекрасный вид на Днепр.
- Площадка возле Городского дворца детского и юношеского творчества
Эта локация находится в парке Металлургов, где часто проходят музыкальные фестивали. С площадки отлично виден остров Хортица, историко-культурный комплекс «Запорожская сечь» и ДнепроГЭС.
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