С сегодняшнего дня, 21 апреля, в Запорожской области восстанавливают междугородные перевозки. Данное решение приняли члены комиссии ТЭБ ЧС.
С 21 апреля перевозки пассажиров на пригородном, междугородном, внутриобластном соединении возможны исключительно с соблюдением ограничения по количеству сидячих мест в автобусе.
Напомним, ранее разрешалось выполнять междугородные перевозки только протяженностью до 50 км. С сегодняшнего дня планируется восстановить движение междугороднего транспорта в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре, Бердянске и Пологах. Департаменту промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации поручено провести работу с перевозчиками по соблюдению противоэпидемических мероприятий и своевременной санитарной обработки транспортных средств.
Запорожская область все еще остается в «красной» зоне, поэтому осуществления контроля за соблюдением противоэпидемических ограничений на территории региона будут осуществлять Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, Управление патрульной полиции в Запорожской области, Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, воинские части Национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся на территории области, в том числе в составе совместных мобильных групп.
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