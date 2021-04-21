Самоубийство школьницы: запорожская полиция переквалифицирует статью

РепортерUA 21 Апр 2021 - 19:18

В Запорожье ученица гимназии № 47 покончила с собой, повесившись в своей комнате. Трагедия произошла еще 4 апреля, а сегодня в Сети опубликовали предсмертную записку, в которой она заявила о буллинге в школе и назвала конкретные имена.

В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области прокомментировали данный случай: «Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений граждан. Сотрудниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка относительно возможного буллинга в учебном учреждении». 

Что касается самой предсмертной записки, то полиция проверит информацию в рамках уголовного производства. 

«Производство будет переквалифицировано по ст. 115 УК с дополнительной квалификацией «Самоубийство» на ст. 120 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование продолжается», - сообщили в полиции.

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