На Марсе произвели кислород с помощью экспериментального прибора. Видео

РепортерUA, видео NASA 22 Апр 2021 - 13:20

Экспериментальный прибор на борту ровера Perseverancе успешно произвел кислород на Марсе. Об этом сообщили в NASA.

Устройство MOXIE при 800°С делит атомы кислорода от молекул диоксида углерода, и таким образом выбрасывает в атмосферу окись СО2.

Исследователям удалось получить 5,4 г кислорода. Они утверждают, что этого достаточно для десятиминутного дыхания человека. 

Отмечаеся, что производственная мощность устройства – до 10 г/ч.

К слову, атмосферное давление на Марсе в 170 раз меньше, чем на Земле, из-за того, что в атмосфере Красной планеты содержится высокий уровень углекислого газа - более 95%.

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