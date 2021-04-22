Сегодня в мире отмечается День Земли

Ежегодно 22 апреля отмечается Международный день Земли - праздник, ознаменовавший начало современного экологического движения. Цель этого дня - обратить внимание на проблемы окружающей среды. 22 апреля проводится множество экологических мероприятий. Слоган Дня Земли 2021 - «Возродить нашу Землю».
Первая экологическая акция состоялась в этот день в 1969 году. Сенатор США Гейлорд Нельсон призвал к созданию дня, который привлечет внимание общества к экологическим проблемам. В прошлом Нельсон был свидетелем крупного разлива нефти в водоеме. Он собрал группу из инициативных студентов и организовал первую экологическую демонстрацию.
С тех пор третья неделя апреля ежегодно отмечалась как Неделя Земли. Этот праздник стал очень популярным в США, а к 90-ым годам обрел известность во всём мире. В 1990 его впервые отметили в СССР. В 2009 году ООН установила отмечать официальный праздник Международный день Матери-Земли 22 апреля.
Этот праздник привел к принятию многих важных экологических законов в США. В 2016 году ООН выбрала День Земли для подписания Парижского климатического соглашения, которое содержит меры по снижению выброса углекислого газа.
В этом году отмечается 51-ый День Земли. Его главными темами являются восстановление биоразнообразия, климатические изменения и борьба с пандемией коронавируса. С 20 апреля будут проводиться разные саммиты и образовательные мероприятия. 22 апреля состоится виртуальный Климатический саммит с участием 40 мировых лидеров, организованный Джо Байденом. Также в этот день планируется онлайн-мероприятие Earth Day 2021.
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