Продолжение 5-й сессии Запорожского горсовета: онлайн-репортаж. Фото

Сегодня, 23 апреля, в Запорожье продолжилась 5-я сессия городского совета. В повестке дня 45 основных проектов решений, а также 45 дополнительных.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что сессию открыли 31 марта, но заседание было перервано из-за сообщения о минировании горсовета.
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Из-за сообщения о минировании сессию Запорожского горсовета перенесли на две недели. Документ
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Фоторепортаж: в здании Запорожского горсовета ищут взрывчатку
Планировалось, что заседание состоится 14 апреля. Но, в связи с ухудшением эпидемической ситуации и введением «красной» зоны сессию снова отложили.
11:08. Депутаты заняли свои места. Регистрируются. В зале - 55 депутатов из 64. Некоторые из депутатов опаздывают. Решают провести перерегистрацию.
В зале - 57 депутатов.
11:11. Мэр Владимир Буряк выходит к трибуне. Докладывает о том, что в Запорожье сокращается количество больных на коронавирус. Надеется, что в ближайшее время горожане вернутся к привычному образу жизни. За 1,5 месяца больница на 400 мест увеличили койки, обеспеченные кислородом. По его мнению, программа, принятая в прошлом году, по борьбе с коронавирусом дает свои результаты.
Отмечает, что все это время депутаты продолжали работать на своих округах и в мэрии велись консультации по поводу переформатирования Запорожского горсовета. Говорит, что новый закон о местных выборах предоставил возможность провести данный процесс.
- Желание всех политических сил работать на благо жителей Запорожья, своих избирателей. Это похвальное решение. И есть право, данное законом о местных выборах. Надеюсь, что эти направления действий пойдут на пользу жителям города. А там поживем - увидим. Я всегда прагматично относился к тому, в каком формате будет работать горсовет. Каким бы не был формат в горсовете, он должен работать на благо запорожцев. В идеале объединиться надо на благо развития нашего родного Запорожья. Мы давали нашим избирателям слова, что будем работать на благо Запорожья,- сказал Буряк.
Также он выразил надежду на то, что новая модель работы дополнит тот вектор, который был задан ранее, а «перетягивания канатов» не будет.
11:24. Включают вопросы в повестку дня.
11:35. Вопрос о запрете «Партии Шария» не включили в повестку дня. За - 31. Решение не принято.
11:48. Следующий проект решения об увольнении Геннадия Наумова с поста секретаря Запорожского горсовета. Голосуют за включение проекта в повестку дня. За - 57. Принято.
Вопрос об избрании секретаря горсовета. Голосуют за включение вопроса в повестку дня. За - 57. принято.
Вопрос о кадровых изменениях. Голосуют за включение в повестку. За - 59. Принято.
О внесении изменений в решение горсовета об избрании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Включили в повестку дня.
О внесени изменений в решение горсовета об избрании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, приватизации и земельных отношений. За - 61. Включено в повестку дня.
12:01. Мэр предлагает исключить нескоторые вопросы из повестки дня. Предлагается исключить вопрос № 14, № 15, № 19 и № 25. Вопросы касаются разрешения коммунальным предприятиям на обновление техники через финансовый лизинг. Проекты предлагается отправить на доработку. Голосуют за предложение. За - 62. Принято.
Вопросы, касающиеся матеральной помощи рассмотрят в первую очередь. Проекты, которые касаются кадровых изменений рассмотрят сразу после вопросов о выделении материальной помощи.
12:06. Утверждают повестку дня в целом. За - 63. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
Перерыв на 15 минут.
12:38. Перерыв окончен.
Слово берет депутат Вячеслав Зайцев. Напоминает, что в этом году исполняется 100 лет краеведческий музей.
- Музей для города - это как церковь для села. Хотелось бы оказать помощь музею в обустройстве памятника Якову Новицкому. Просьба создать рабочую группу депутатов, например, из выпускников исторического факультет, об обустройстве памятника и территории возле музея.
12:46. Утверждают регламент работы сессии. Вопросы, которые касаются выделения материальной помощи, включают в пакетное голосование. Голосуют за пакет вопросов. Решение принято.
12:48. Рассматривают вопрос об увольнении Геннадия Наумова с поста секретаря горсовета. Геннадий Наумов выходит на трибуну и заявляет о том, что подал заявление о досрочном увольнении.
«Сегодня 120 дней с моего назначения. Мы внедрили новые стандарты работы горсовета, полное соответствие регламенту», - говорит Наумов по поводу досрочного сложения полномочий.
Сообщает, что партия, которая делегировала его, теперь делегирует на другую должность. Просит поддержать.
Мэр просит счетную комиссию организовать тайное голосование за увольнение секретаря горсовета. Подготавливают документацию.
13:48. Депутаты венулись в зал. Регистрация. В зале - 61 депутат.
13:50. Андрей Согорин в качестве главы счетной комиссии докладывает о том, как будет проходить голосование за увольнение Геннадия Наумова с должности секретаря горсовета. Время голосования - 45 минут.
Депутатов приглашают к участию в голосовании.
15:04. Народные избранники проголосовали. Объявлют результаты. За увольнение Геннадия Наумова проголосовали 44 депутата. Проект решения принят.
Переходят к вопросу об избрании секретаря горсовета.
Объявляют перерыв.
15:41. Депутаты регистрируются. Определают порядок голосования за секретаря городского совета. Предоставляется не более 30 минут. На данную должность претендует один кандидат - депутат от фракции «Слуга народа» Анатолий Куртев.
Голосование началось.
16:35. Депутаты собираются в зале. Регистрация. В зале - 62 депутата. Слово берет глава счетной комиссии Андрей Согорин. Докладывает о результатах голосования по проекту решения об избрании секретаря горсовета. Общее количество проголосовавших депутатов - 60, количество не использованых бюлетеней - 5, испорченные бюллеени - 4, за - 53, против - 1. Решение принято.
16:40. Следующий проект решения о кадровых изменениях.
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