На Запорожской ТЭС аварийно отключился энергоблок

Сегодня, 28 апреля, в 11:00 на ДТЭК Запорожская ТЭС аварийно отключился энергоблок № 3, единственный, который работал на тот момент на ТЭС. Отключение энергоблока произошло из-за срабатывания защиты клапанов турбины. Причины срабатывания выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Отмечается, что отключение энергоблока № 3 ДТЭК Запорожская ТЭС произошло без перебоев энергоснабжения собственных нужд. Отключение потребителей нет. Энергетики начали пусковые операции энергоблока № 4 ДТЭК Запорожская ТЭС.
Также для покрытия вечернего пика потребления электроэнергии ДТЭК выводит из резерва корпус энергоблока № 1 ДТЭК Криворожская ТЭС и энергоблок № 10 ДТЭК Приднепровская ТЭС. Сейчас все ТЭС ДТЭК, за исключением Бурштынской ТЭС, работающих 1-2 энергоблоками.
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