Коболева уволили из «Нафтогаза»: подробности

С должности главы НАК «Нафтогаз Украины» был уволен Андрей Коболев. Об этом стало известно на собрании акционеров предприятия, которое провел Кабмин.
Как сообщается, Кабмин признал результаты работы Коболева неудовлетворительными. На эту должность назначили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
Сам Коболев написал на своей странице в Facebook, что об увольнении узнал из новостей.
В пресс-службе НАК сказали, что пока не комментируют эту новость.
Пресс-служба Кабмина подтвердила назначение Витренко на должность главы НАК «Нафтогаз Украини». Он вступает в должность с 29 апреля.
«Перед новым руководителем компании поставлена задача по системного увеличения добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.
Временным исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Бойко Юрия Николаевича», - говорится в сообщении.
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