Налог на недвижимость: кто должен платить за квадратные метры и когда придут счета

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется физическим лицам - собственникам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год. Налог рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года - 4 723,00 гривен, говорится в разъяснении Налоговой.
Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров. Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:
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объекту/объектам налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади: квартира превышает 300 кв. метров; жилой дом превышает 600 кв. метров; площадь различных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров;
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объекту/объектам налогообложения, которые используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).
«Следовательно, физические лица - предприниматели, указавшие свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляющие деятельность в собственной квартире/доме, не имеют право на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог, начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду (лизинг)», - говорится в сообщении.
Исчисление суммы налога с объекта/объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) собственника такой недвижимости исходя из общей площади каждого из объектов недвижимости и соответствующей ставки налога (пп.266.7.1 п .266.7 ст. 266 кодекса).
В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма - 70,8 гривен за квадратный метр.
Счета собственникам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года и оплатить их нужно в течение 60 дней. За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней, более 30 дней - 20%.
Кто освобожден от оплаты налога на недвижимости:
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Многодетные семьи
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Дети-сироты
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Дети-инвалиды
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Детские сады
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Школы
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Религиозные организации
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Участники ООС и их семьи
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Общественные организации инвалидов