Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент

РепортерUA 28 Апр 2021 - 21:05

Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, в стране пройдут внеочередные выборы. Это стало возможным после решения Конституционного суда об отмене режима чрезвычайного положения, пишет point.md.

«Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства», - отметила Санду на вечернем брифинге.

По ее словам, дата проведения выборов назначена на 11 июля 2021 года.

«Правительство выделит необходимые финансовые ресурсы для их проведения», - добавила президент Молдовы.

Роспуск парламента стал возможным после сегодняшнего решения Конституционного суда Молдовы, который отменил введеное чрезвычайное положение из-за COVID. Именно режим ЧП не позволял Санду распустить парламент ранее.

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