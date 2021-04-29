Онлайн-репортаж второй внеочередной сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 29 апреля, стартовало пленарное заседание второй внеочередной сессии Запорожского областного совета восьмого созыва. В повестку дня внесено 14 вопросов.
Планируется рассмотреть увольнение Анатолия Куртева с должности начальника КУ «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» в связи с его избранием на должность секретаря Запорожского горсовета, прекратить трудовые отношения с директором Запорожского областного украинского музыкально-драматического театра им. Магара Владимиром Панькиным, внести изменения в областной бюджет-2021, внести изменения в Программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2020 годы и Программу развития образования.
Также в повестку дня внесен проект решения о Регламенте работы Запорожского облсовета и Положение о постоянных комиссиях.
11:10. Депутаты собираются в зале.
11:11. Глава областного совета Елена Жук просит депутатов занимать места и начинать работу.
11:12. Регистрация депутатов в зале - присутствуют 67 депутатов. Сессия полномочна.
Звучит гимн.
Память погибших в зоне ООС украинских военных почтили минутой молчания.
Елена Жук поздравляет главу ЗОГА Александра Старуха с прошедшим днем рождения, которое было вчера.
Избирается секретариат сессии.
Решение принято.
11:17. В повестку дня сессии внесено 14 вопросов. Депутаты голосуют за утверждение повестки за основу. За - 69, решение принято.
Из повестки дня предлагается исключить вопрос о регламенте работы Запорожского областного совета. За - 67, решение принято.
Также рассматривается предложение исключить из повестки дня вопрос о положениях о постоянных комиссиях Запорожского облсовета.
Голосуют. За - 67, решение принято, вопрос исключен.
Голосуют за повестку дня в целом. За - 69. Повестка утверждена.
11:22. Предоставляется время для выступлений представителей депутатских групп, фракций.
Слово Владимиру Кюрчеву (За майбутє). Делает замечание относительно формирования регламента работы. Поддерживает предложение Матвиенко. Говорит, что регламент - это конституция Запорожского облсовета, и не может изменения готовить один человек.
Выступает Андрей Химичев (Європейська Солідарність). Просит поддержать обращение депутатов к ВРУ и Президенту относительно ситуации, которая может сложится касательно решения ВСУ в пользу ветеранов войны, жертв нацистского преследования. В частности, выплата ветеранам была возложена на местные советы, а сумма увеличена до 40 тыс. грн на человека.
Слово Николаю Фролову (За майбутнє). Призывает не пиариться на коронавирусе и перейти к конструктивной работе.
11:34. Дмитрий Майстро (Єднання) напоминает, что 26 апреля была 35-я годовщина катастрофы в Чернобыле, но до сих пор социальные вопросы не решены.
Выступает также Сергей Кальцев (ОПЗЖ).
11:45. Слово Нине Гурской (Єднання). Отмечает, что Запорожская область - единственная, где нет госпитального отделения, и что вопрос нужно решать. Также предлагает принять решение по аренде помещений. В частности, в ситуации с помещением кукольного театра, который сейчас не может принимать детей.
Выступает Павел Тимофеев (Європейська Солідарність). По его словам, регламент и положения о постоянных комиссиях необходимо утвердить не позже второй сессии облсовета. Отмечает, что действующие положения о постоянных комиссиях не соответствуют требованиям закона о местном самоуправлении.
Елена Жук говорит, что сегодня подписывает распоряжение о создании рабочей группы по работе над регламентом, куда войдут представители всех фракций.
Слово главе ЗОГА Александру Старуху. Отмечает, что многие заведения сейчас не могут работать из-за карантина, кроме того, в ЗОГА ведется работа по восстановлению госпитальных отделений в области.
11:58. Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня.
Вопрос «О предоставлении согласия Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства облгосадминистрации на проведение строительных работ на объекте «Реконструкция водовода питьевой воды г.. Вольнянск - пгт. Новониколаевка на участке НС-III подъема м. Вольнянск - с. Задорижне».
Принято за основу и в целом 69 голосами.
11:59. Рассматривается проект решения о сокращении директора театра имени Магара Владимира Панькина. Принято за основу и в целом.
Рассматривается вопрос об увольнении Андрея Куртева с должности начальника коммунального учреждения «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Запорожского областного совета и прекращение заключенного с ним контракта. За основу поддержано. В целом - за 68, решение принято.
Рассматривается вопрос «О даче согласия на закрепление на праве оперативного управления медицинского оборудования на балансе коммунального некоммерческого предприятия «Запорожская областная клиническая больница» Запорожского областного совета». За основу - 69. В целом - 69, решение принято.
Рассматривается вопрос «О даче согласия на безвозмездную передачу медицинского оборудования из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области в коммунальную собственность общин». Голосуют за основу. За - 70. Принимают депутатское предложение.
Голосуют в целом - за 70. Решение принято.
Рассматривается вопрос «О внесении изменений и дополнений в Программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2022 годы, утвержденной решением Запорожского областного совета от 01.03.2018 № 65 (с изменениями и дополнениями)». Поддержано за основу и в целом. За - 69.
Рассматривается вопрос «О внесении изменений в решение областного совета от 30.11.2017 № 54 «О Программе развития образования Запорожской области на 2018-2022 годы» (с изменениями и дополнениями)». Голосуют за основу. За - 67. Голосуют предложение ЗОГА. Поддержано. Голосуют в целом с учетом правок - за 68 депутатов. Решение принято.
12:11. Рассматривается вопрос «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 29.12.2020 № 24 «Об областном бюджете на 2021 год» (с изменениями и дополнениями). Поддержано за основу.
Депутаты просят разъяснять правки в бюджет, поскольку на комиссиях они рассмотрены не были.
Голосуют предложение. За - 70. Предлагается голосовать за проект решения в целом. За - 69. Правки приняты.
12:18. Рассматривается вопрос «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к жителям области относительно общественной консолидации перед лицом внешней угрозы».
Игорь Артюшенко (ЕС) предлагает внести технические правки в текст обращения. От депутатов поступают дополнительные предложения о правках.
Голосуют за основу. За - 47. Предлагается голосовать в целом. За - 35, решение не принято.
12:28. Депутаты предлагают уйти на пятиминутный перерыв, чтобы доработать предложения.
Голосуют за возвращение вопроса на голосование. За - 46.
Голосуют вопрос о депутатском обращении за основу. За - 48.
Елена Жук объявляет перерыв на три минуты.
12:34. Депутатов просят занимать места. Елена Жук спрашивает, кто готов озвучить предложения.
Слово предоставляют Игорю Артюшенко, он зачитывает исправленное обращение. Исправленное обращение не принято.
Предлагается еще одна правка. Голосуют. За - 48. Предлагается голосовать за проект решения в целом с учетом проголосованной правки.
За - 47, решение принято.
12:47. Вопрос «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно законодательного урегулирования вопросов повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Голосуют за основу. За - 51. Голосуют в целом. За - 49, решение принято.
Рассматривается вопрос «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины об отсрочке введения рынка земли». За основу - 30.
Слово Валерии Матвиенко. Просит принять обращение и зачитывает текст.
Переголосовывают. Решение не принято.
12:55. Повестка дня исчерпана. Сессия Запорожского областного совета объявляется закрытой.
Звучит гимн.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.