В Израиле на религиозном празднике обрушилась трибуна: погибли 44 человека. Фото

РепортерUA, фото Reuters 30 Апр 2021 - 09:29

В результате давки, которая произошла на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон, согласно последним данным погибли 44 человека, более 100 раненых, многие находятся в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины в Телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что на горе Мерон в честь Лаг ба-Омер проводилось самое масштабное со времен начала пандемии мероприятие, к вечеру четверга организаторы праздника насчитывали более 100 тыс. участников.

«После полуночи произошел обвал трибуны, после чего по сообщению экстренной медслужбы Magen David Adom образовалась давка. К месту ЧП было направлено шесть вертолетов, десятки машин скорой помощи, подключен ЦАХАЛ», - говорится в сообщении. 

Причина обрушения конструкции пока неизвестна. Мобильная сеть в районе ЧП перегружена. 

Объединенная еврейская община Украины выражает соболезнования.

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