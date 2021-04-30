Что означает принятие нового земельного закона

Парламент 28 апреля принял земельный законопроект № 2194 в целом. Ранее проект засыпали тысячами поправок, на рассмотрение которых у депутатов ушло больше месяца.
Документ поддержали 284 депутата. Законопроект № 2194 регулирует передачу земель «на места» общинам. Отмечается, что он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.
Как передает Экономическая правда, рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3 тыс.
Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, законопроект «является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка». Кроме того, при полной реализации земельной реформы, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около 3 миллиардов долларов до 2024 года.
Что предусматривает принятый закон
- из Земельного кодекса исключаются нормы, которые ограничивают возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов;
- отменяется норма, по которой подобные сделки нужно согласовывать с Кабмином;
- дарить земли разрешено исключительно лицам первой и второй степени родства (супруги, родители, дети, братья, сестры и т.д.);
- запрещено внесение земельного участка в уставный капитал без согласия лица, имеющего преимущественное право;
- контроль над соблюдением ограничений по концентрации земель будет осуществить Антимонопольный комитет;
- планируется внедрение системы сбора и анализа данных, а также мониторинга земельных отношений на основе данных Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, Госгеокадастра и системы электронных торгов.
«В основе документа - упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, расширение полномочий местных общин и внедрение цифровой трансформации земельных отношений», - прокомментировал закон министр экономики Игорь Петрашко.
По данным Страна.ua, депутаты разрешили покупать землю иностранным юридическим и физическим лицам. Также и право аренды земли можно будет продавать и передавать в залог без согласования с собственником. Тут речь идет о поправке, которая прошла через сессионный зал (то есть, изначально в проекте этого не было).
В ней говорится, что право аренды земли (эмфитезис) может отчуждаться, передаваться в залог без согласования с собственником земельного участка, кроме случаев, определенных законом. Отчуждение и залог права аренды осуществляется по письменному договору между пользователем и лицом, в пользу которого идет отчуждение или залог. Такой договор уже является основанием для государственной регистрации перехода права пользования.
То есть, фактически нынешние арендаторы земли могут свободно распоряжаться угодьями - передавать их в пользование другим лицам, оформлять в залог. При этом собственник земли является лишь сторонним наблюдателем за этими процессами. Если же он захочет продать свою землю, то опять-таки приоритетное право выкупа - у арендатора.
Интересно, что новый закон выводит в свободный оборот земли, которые ранее были «неприкасаемыми» - под заповедниками, в лесном фонде вблизи водоемов и пр.
Право на приоритетный выкуп земли, в том числе сельскохозяйственной, получили те, кто имеют специальные разрешения на добычу полезных ископаемых. Причем не уточняется - должны ли держатели лицензий на добычу иметь украинское гражданство. А если такого требования нет, это значит, что иностранные компании также смогут скупать украинские черноземы через схему с лицензией. Особенно, если учесть, что на руках у компаний уже немало так называемых «спящих» лицензий, полученных в прошлые годы.
Также из проекта не убрали норму «о вывозе чернозёмов». Формально снятие верхнего слоя земли должно быть подкреплено рабочим проектом землеустройства. Но разработать такой проект теперь может либо сам собственник земли, либо специализированная фирма по его заказу. Согласовывать проекты с местными управлениями земельных ресурсов не нужно.
То есть фактически собственник (и даже арендатор) земли может свободно снимать слой чернозема и перемещать его. Что заставило экспертов заговорить «о вывозе чернозема вагонами» и продаже его за границу.
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