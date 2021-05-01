С сегодняшнего дня субсидии в Украине начисляются по-новому: детали

В Украине начинают действовать новые правила начисления субсидий. Об этом ранее сообщили в Министерстве социальной политики. РепортерUA рассказывает о том, как будут начислять субсидии и кто может остаться без выплат.
С мая 2021 года все получатели субсидий должны подать новую заявку на ее получение. Сделать это можно онлайн или по почте в течение следующих 5 месяцев.
«92% субсидиантов получают эту госпомощь в наличной форме. С мая все 100% будут получать ее живыми деньгами. Также вводятся новые правила в отношении тех, кому ее назначают. Если у вас на депозитном счете в банке более 100 тыс. гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тыс. гривен, субсидию вам, конечно, не назначат. Однако для большинства получателей субсидий ничего не изменится. Справедливая верификация — это позиция правительства», - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Итак при начислении субсидий:
-
будут учитываться доходы от депозитов и дивидендов;
-
будет исследоваться, кто ездил за границу, покупал валюту и банковские металлы;
-
проверяться, производились ли дорогостоящие покупки.
В министерстве отметили, что такое переназначения субсидий рассчитано на то, чтобы направить помощь тем, кто в ней нуждается, а не просто не хочет платить квартплату.
Согласно новым правилам, если украинец осуществляет дорогую покупку на сумму более 50 тыс. гривен, то субсидию ему не назначат. Также вводятся ограничения на наличие двух жилых помещений, двух транспортных средств и тому подобное.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.