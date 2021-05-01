Во время грозы в Китае погибли 11 человек, еще 100 пострадали. Видео

В результате сильного ветра во время грозы в китайском городе Наньтун погибли 11 человек, более 100 пострадали, передает УНН.
Сильный ветер во время грозы вызвал обрушение зданий, деревьев и вынес людей в реку. Необычная экстремальная погода охватила дельту Янцзы поздно вечером 30 апреля, и Наньтун был одним из наиболее пострадавших городов.
В субботу экстремальная погода повлияла на 13 тыс. 688 человек в нескольких городах провинции Цзянсу, вызвав прямые экономические убытки более 16,4 миллиона юаней. 3050 человек были эвакуированы в результате разрушения их домов или значительных повреждений.
Из-за сильного ветра рыболовный корабль перевернулся, в результате чего 11 упало в воду. Среди моряков двух спасены, девять до сих пор находятся в поисках. Экстремальная погода также коснулась и соседних городов, в частности Шаосин и Ханчжоу в восточнокитайской провинции Чжэцзян.
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