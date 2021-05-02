Фоторепортаж: запорожцы отправились в храмы освящать пасхальные куличи

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают Великое Воскресение Господне. Во всех храмах проходили ночные богослужения.
В связи с карантинными ограничниями запорожцев просили присоединиться к Богослужению онлайн, а вслучае посещения собора придерживатся карантинных правил - быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
РепортерUA запечатлел, как освящали пасхальные куличи в Свято-Николаевском соборе и в Храме святого апостола Иоанна.
Священник поздравил всех с праздником, освятил пасхальные куличи и окропил прихожан святой водой.
Напомним, вчера вечером в Запорожье прибыл Благодатный огонь. В запорожском аэропорту его передали Высокопреосвященнейшему митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке и другим священнослужителям.
Как проходило освящение, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.
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