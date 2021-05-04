В Мехико обрушился метромост с поездом: 13 человек погибли, около 80 пострадали. Видео

РепортерUA, видео Youtube 04 мая 2021 - 10:15

В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Universal.

Кроме того, после крушения метромоста госпитализировали 34 человека.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, в свою очередь, сообщила, что метромост рухнул вместе с поездом. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста в Мехико, считает необходимым выяснить причины и найти ответственных.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

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