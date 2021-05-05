Стало известно, когда в Запорожье откроют ТРЦ и рестораны

Запорожье и Запорожская область, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается в Киеве, продолжают оставаться в «красной» зоне. Именно поэтому в городе продолжают действовать ограничения, касающиеся «красной» зоны.
В частности о работе кафе и ресторанов, которые не могут принимать посетителей, а только осуществлять адресную доставку и работать навынос, запрете принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах. Это общегосударственные требования, сообщили в Запорожском горсовете.
Рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры в Запорожье смогут принимать посетителей только после перехода региона в «оранжевую» или «желтую» зоны, разумеется с соблюдением карантинных ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, начальник управления по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Виктор Закальский.
В условиях продолжения карантина в Украине действует несколько карантинных зон. Разделение областей утверждается в Киеве на общегосударственном уровне Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, сейчас в Украине действуют «красная», «оранжевая» и «желтая» зона. К «зеленой» зоне сейчас не отнесена ни одна область нашего государства.
Виктор Закальский напомнил, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожская область продолжает оставаться в «красной» зоне. В отличие от некоторых соседних областей и городов, в частности Днепра и Днепропетровской области.
- В Днепре сейчас «оранжевая» зона, то есть действует другой уровень карантина. В отличие от Запорожья кафе и рестораны, торгово-развлекательные центры там имеют возможность принимать посетителей. Разумеется при условии выполнения карантинных требований. После перехода Запорожье в «оранжевую» или «желтую» зону мы также сможем ослабить карантин. Сейчас такой возможности нет, это будет нарушение утвержденных государством норм, - отметил Виктор Закальский.
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