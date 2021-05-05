Представлялись работниками банка: в Запорожской области работал мошеннический колл-центр. Фото

В Запорожской области правоохранители закрыли мошеннический колл-центр. Представляясь работниками банка, злоумышленники предлагали гражданам самостоятельно перечислить сбережения на кредитные карты и в дальнейшем присваивали денежные средства.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, обыски провели 29 апреля в городе Мелитополь. Деятельность такого центра организовал один из местных жителей. В ходе обыска было обнаружено и изъято: 9 системных блоков, моноблок, ноутбук, сервер, Wi-Fi-роутеры, мобильные телефоны, черновые записи и различные инструкции.
По данным предварительного расследования, в колл-центр входило шесть человек, жители Мелитополе и Мелитопольского района. Злоумышленники с помощью компьютерной техники звонили владельцам банковских карт, представлялись работниками банка и путем обмана незаконно уговаривали их перечислять деньги на другие кредитные карточки.
Сейчас досудебное расследование продолжается, назначено проведение ряда экспертных исследований. После получения результатов экспертиз будет окончательно определено квалификацию для всех подозреваемых в мошеннических действиях и решен вопрос о сообщении им о подозрении в преступлении.