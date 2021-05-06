В Нью-Йорке на первой секунде матча НХЛ устроили массовую драку. Видео

РепортерUA 06 мая 2021 - 20:40

В Нью-Йорке на первой секунде матча чемпионата НХЛ New York Rangers - Washington Capitals спортсмены устроили массовую драку. Видео инциднета опубликовано в Yotube.

Сразу же после стартового вбрасывания в центральном круге в драке сцепились Руни, Блэквелл и Ди Джузеппе со стороны хозяев, и Дауд, Хагелин и Хэтэуэй от Washington Capitals.

Арбитр дал 100 минут штрафа. Команда Washington Capitals выиграла со счетом 4:2.

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