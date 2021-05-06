В Нью-Йорке на первой секунде матча НХЛ устроили массовую драку. Видео

В Нью-Йорке на первой секунде матча чемпионата НХЛ New York Rangers - Washington Capitals спортсмены устроили массовую драку. Видео инциднета опубликовано в Yotube.
Сразу же после стартового вбрасывания в центральном круге в драке сцепились Руни, Блэквелл и Ди Джузеппе со стороны хозяев, и Дауд, Хагелин и Хэтэуэй от Washington Capitals.
Арбитр дал 100 минут штрафа. Команда Washington Capitals выиграла со счетом 4:2.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.