В Греции начались забастовки против реформы трудового законодательства. Фото

В Греции сегодня, 6 мая, начались забастовки. Люди выступают против реформы трудового законодательства. Об этом сообщает ЕРА.
Акции протеста проходят в Афинах и в других крупных городах страны. Профсоюзы рабочих решили ограничить работу общественного транспорта в Афинах.
Протестующие выступают против запланированной реформы трудового законодательства. По мнению профсоюзов рабочих, реформа ухудшит условия труда.
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