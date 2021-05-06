На Днепропетровщине заблокировали масштабную схему по нелегальному производству дизтоплива. Видео

Сотрудники СБУ заблокировали в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного топлива. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
По оперативной информации, каждый день дельцы производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.
Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры на территории Днепропетровской и Полтавской областей. Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.
Сообщается, что во время обысков на местах изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов работники правопорядка обнаружили: больше 160 тонн контрафактного топлива; промышленное технологическое оборудование; печати и штампы аффилированных коммерческих структур; финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
По данному фаткту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном введении в обращение на рынок опасной продукции (ст. 227 УК Украины).
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