В школе в Казани произошла стрельба: погибли девять человек. Видео

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Baza называет имя нападавшего - это Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже.
При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. При этом, судя по видео с места ЧП, у напавшего на гимназию мог быть сообщник: его судьба пока не известна.
По другим данным, нападавших было двое. Второй преступник может оставаться в здании школы, сообщил информированный источник «Интерфакса». Его заблокировали на четвертом этаже учебного заведения. Он может удерживать в заложниках несколько человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, после стрельбы в школе произошел взрыв.
В результате стрельбы погибли как минимум восемь школьников и один учитель. Также известно о госпитализации 12 детей и одного взрослого. Четверо из них доставлены в реанимацию с огнестрельными ранениями. Здание школы оцеплено. Учащихся эвакуируют в соседний детский сад. Многие из школьников выпрыгивали из окон здания.
Одна из учениц, которая стала свидетельницей происшествия, рассказала журналистам, что первые выстрелы в казанской школе начались в 9:40, один человек пронес в здание оружие и начал стрелять. «Во время нападения я с классом находилась на уроке. Примерно в 9:40 начались какие-то взрывы. Нам сказали сидеть тихо. И потом нас вывели», - отметила она.
На место ЧП в казанской школе отправился президент Татарстана Рустам Минниханов: об этом сообщил пресс-секретарь главы региона. При этом представитель руководителя республики не привела никаких подробностей. Также на место происшествия уже прибыл глава регионального минздрава Марат Садыков. В ведомстве отметили, что к школе отправлена 21 бригада городской скорой помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.
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