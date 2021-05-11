Медведчуку объявили подозрение в госизмене: проходят обыски

РепортерUA 11 мая 2021 - 17:12

Народному депутату от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Такое же подозрение выдвинули его соратнику Тарасу Козаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правоохранителей.

Отметим, сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписаны подозрения народным депутатам М и К.

Согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Обыски по делу Виктора Медвечука проходят не только у него дома на улице Монтажников в Киеве. Следственные действия проводятся в офисе его партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и в других его домах.

Отметим, что в Офисе генпрокурора анонсировали брифинг при участии генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины.

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