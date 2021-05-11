Венедиктова: Медведчуку и Козаку объявили о подозрении в госизмене

Сегодня, 11 мая, состоялся брифинг Генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканов относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины. Видео со встречи с журналистами транслировалось на Youtube.
В ходе пресс-конференции генпрокурор официально подтвердила факт сообщения о подозрении народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
«Сегодня, по результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Подозрение объявлено по трем эпизодам», - отметила Венедиктова.
Подробности ожидайте позже на РепортерUA.
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