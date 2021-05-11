Подозрения Медведчуку и Козаку объявлены по трем эпизодам: подробно о каждом. Фото. Видео

Сегодня, 11 мая, состоялся брифинг Генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканов относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины. Видео со встречи с журналистами транслировалось на Youtube.
«Сегодня, по результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Подозрение объявлено по трем эпизодам», говорится в сообщении.
Первый касается месторождения «Глубокое» в Черном море, которое подозреваемые, по данным правоохранителей, передали российским оккупантам в 2015 году. По словам Ивана Баканова, Медведчук по незаконной схеме перерегистрировал компанию «Новые проекты» в России, чтобы сохранить возможность разрабатывать месторождение газа «Глубокое».
«Схематоз заключался еще в том, что определенные предприятия, которые имели регистрацию не на территории Крыма, например, киевскую, как в нашем случае, перерегистрировались благодаря принятому «закону» на территории временно оккупированной. Первопроходцем схемы оказалось ООО «Новые проекты», которое, по нашему мнению, аффилированы с Медведчуком», - отметил Баканов.
Он также подчеркнул, что Медведчук пытался платить налоги не в Украине, а в России.
«Участь Медведчука в этой компании непосредственно подтверждена экспертизой, которая проведена в рамках уголовного дела. Более того, по версии следствия, что подтверждено экспертизой, сам Медведчук отправил письмо по этому проекту, адресованное на адрес президента РФ Владимира Путина. По нашему мнению, это нонсенс, что народный депутат Украины способствует и легитимирует оккупацию Крымского полуострова», - заявил Баканов.
Еще одним заявленным эпизодом является передача информации о секретном военном подразделении в РФ.
Как рассказал Баканов, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.
«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация», - сказал он.
Иван Баканов также заявил о причастности Медведчука к проекту «Луч», который должен был послужить целям РФ в гибридной войне против Украины.
«На первый взгляд речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться за границу, в РФ. Налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами. Но настоящая цель - это создание инфраструктуры влияния в пользу РФ за трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию. А уже через механизм этого проекта «Луч» собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ», - пояснил Баканов.
По мнению следствия, речь идет об антиукраинской деятельности.
СБУ показало предыдущие документы по концепции проекта. Рукописные правки на них, как утверждается, выполненные рукой Виктора Медведчука.
Баканов также отметил, что местонахождение подозреваемых неизвестно. По последним данным, Козак находится в РФ, но возможно временно выехал из РФ на отдых. Местонахождение Медведчука неизвестно, однако он находится в Украине, поскольку пересек границу 8 мая и с тех пор не покидал страну.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.