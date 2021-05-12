Сектор Газа возобновил обстрел Тель-Авива: есть погибшие

В ответ на обстрел израильской армией высотных домов в секторе Газа палестинцы в ночь на среду, 12 мая, запустили в сторону Тель-Авива и других городов около 350 ракет, передает газета The Times of Israel.
Кроме упомянутого города, под обстрел попали также его пригород и город Беэр-Шева на юге Израиля, на который пришлось около 100 ракет.
По словам очевидцев, с вечера вторника сирены тревоги в Тель-Авиве срабатывали не менее девяти раз. В это время жители города прятались в бомбоубежищах либо, если в многоквартирных домах такого нет, под лестничными пролетами.
Известно, что один человек погиб в результате попадания ракеты в дом в городе Лод, который находится в 20 километрах от Тель-Авива.
По информации палестинского портала Dunya Al Watan, Израиль разрушил восьмиэтажное здание Эль-Джаухара в центре Газы, в котором находились офисы местных средств массовой информации и жилые квартиры. Однако обошлось без жертв, поскольку из здания ранее всех эвакуировали.
Израильские военные продолжили наносить ответные удары по ключевым военным объектам боевиков в секторе Газа.
По данным Армии обороны Израиля, с вечера понедельника с территории сектора Газа по израильским городам было выпущено более тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по 150 целям в секторе Газа.
Напомним, это вторая с вечера крупная атака сектора Газа, направленная на израильский город. В результате первой был сожжен дотла рейсовый автобус и возник пожар на нефтяной скважине в Ашкелоне.
Конфликт из-за поселений в Иерусалиме
Обстрелы и авиаудары начались в Израиле в понедельник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении во вторник заявил, что интенсивность израильских авиаударов возрастет. Ранее военные заявили, что у операции в секторе Газа нет временных ограничений, и при необходимости она может выйти и за пределы сектора.
ХАМАС говорит, что своими действиями хочет защитить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от агрессии и терроризма Израиля. В последние дни на Храмовой горе, священной и для мусульман, и для иудеев, происходили ожесточенные столкновения между арабами и израильской полицией.
Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время Дня Иерусалима в понедельник.
Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей. Большинство стран мира не признает аннексию Израилем Восточного Иерусалима, который Палестинская администрация считает столицей своего будущего государства.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.