Представители ХАМАСа заявили о новых атаках Хайфы и Эйлата

Террористическая группировка ХАМАС и Палестинский Исламский Джихад сделали официальное заявление об атаках на Хайфу и Эйлат в 18:00. Об этом пишут израильские СМИ, сообщает УНН.
Представители ХАМАСа и Исламского Джихада заявили о новых атаках Хайфы и Эйлата, которые состоятся сегодня в 18:00. Бомбардировки городов станут ударом в ответ на убийства высокопоставленных чиновников ХАМАСа в городах Газа и Хан Юнис.
Ранее обстрелы были сделаны в Беэр-Шеве, Гедере и различных населенных пунктах на юге страны. Среди погибших террористов Басс Исса - бригадный генерал из города Газа, который возглавляет группировку с 2017 года.
Министерство здравоохранения Газы сообщило о 46 погибших и 296 раненых в результате нападений ЦАХАЛа в секторе Газа.
Напомним, массовые обстрелы страны начались в понедельник. Израильская армия и палестинские группировки в секторе атакуют друг друга ударами. За последние 2 суток из Сектора Газа было выпущено более 1050 ракет на территорию Израиля.
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Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время Дня Иерусалима в понедельник.
Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей. Большинство стран мира не признает аннексию Израилем Восточного Иерусалима, который Палестинская администрация считает столицей своего будущего государства.
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