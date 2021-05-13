Между пассажирами самолета, который летел из Турции в Запорожье, произошла драка. Видео

РепортерUA 13 мая 2021 - 13:52

Между пассажирами самолета, который летел из Турции в Запорожье произошла драка. Конфликт на утреннем рейсе Анталия-Запорожье начался почти сразу после взлета.

Как передает ТСН, причина драки неизвестна. у одной из участниц конфликта окровавленное лицо.

«Подрались две женщины. У одной на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй девушке, которая моложе. Стюарт силой держал пострадавшую с разбитой головой, чтобы она не отвечала взаимностью. Затем их рассадили на разные места», - рассказывает свидетель событий.

В аэропорту самолет встретили медики и полицейские. Пассажиры были вынуждены задержаться на борту.

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