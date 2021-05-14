Офис генпрокурора: На Медведчука надели электронный браслет

РепортерUA 14 мая 2021 - 12:34

Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, пишет РБК-Украины.

«Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве», - рассказали в пресс-службе.

При процедуре присутствовал прокурор ОГП.

Отметим, первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.

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