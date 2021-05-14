В Афганистане в мечети прогремел взрыв: погибли 12 человек

РепортерUA 14 мая 2021 - 15:00

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, когда верующие собрались на второй день праздника Ид аль-Фитр. Об этом сообщает Reuters.

«Талибан» ранее объявило трехдневном прекращении огня в связи с праздником, знаменующим окончание священного месяца поста Рамадан. Ответсвенность за нападение пока никто не взял.

Взрыв произошел менее чем через неделю после того, как в результате взрыва в школе погибло 80 человек.

Насилие, в том числе нападения на мирных жителей, возросло в Афганистане, несмотря на то, что Соединенные Штаты начали операцию по выводу всех своих оставшихся войск в течение следующих четырех месяцев.

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