В Запорожье 16-летний гимнаст установил новый национальный рекорд. Видео

В Запорожье 16-летнему Даниилу Кузнецову удалось установить уникальное достижение национального уровня – удержать партнершу с помощью одних только зубов. Однако в цирковой студии «Эдельвес» это далеко не первый рекорд Украины. В чем секрет и каких еще свершений ждать от запорожских виртуозов, узнавали журналисты РепортерUA.
В художественной студии цирковой студии «Эдельвейс» рекорд Даниила Кузнецова был пятым по счету. Первооткрывателем национальных рекордов Украины была Александра Лемиш. Она самая юная гимнастка, которая выполняет цирковые трюки на цепях.
«Мы прошли через ссадины, кровавые подтеки, боль, но мы это все перебороли и пришли к рекордному результату», – рассказывает руководитель художественного коллектива цирковой студии «Эдельвейс» Светлана Непомнящая.
После Александры рекорды устанавливали уже в «квадрате». Богдана Ткаченко выполнила уникальный трюк сестер Росс, но, согласно правилам, не просто скопировала трюк, а и усовершенствовала его вместе с тренером. За 1 минуту необходимо было поднять наибольшее количество яблок. При этом легких путей искать не стали, а сразу установив себе планку в 10 яблок. При этом из-за карантинных ограничений тренироваться приходилось фактически только лишь дома.
«Нас застал снова карантин, был большой перерыв, лето, тренировок нет, но она дома усердно работала и 6 получалось, иногда 7. Но 10 никак не выходит. И вот мы вышли на тренировку, работаем – 9 и вот непосредственно перед самим день «Х» Богдана дома на репетиции делает 10. А в итоге во время рекорда она подняла 13 яблок, но могло быть и больше, немного помешали технические особенности пола», – вспоминает тренер и руководитель художественного коллектива цирковой студии «Эдельвейс» Светлана Анатольевна Непомнящая
В этот же день регистрировала рекорд и Алина Фролова – самая юная гимнастка, которая висит на волосах. Номер цирка «Дю Солей» вдохновил юную гимнастку, и она вопреки всему решила выполнить похожее достижение. Родители и руководитель художественного коллектива перечить не стали. В итоге Алине путем упорных тренировок удалось достигнуть невероятных показателей. Юная гимнастка могла провисеть на волосах до 11 минут. Но в реестре рекордов настояли на том, чтобы зарегистрировать как самую юную гимнастку, выполнившую подобный трюк, хотя Алина побила, по сути, рекорд и по возрасту, и по длительности.
На этом в цирковой студии «Эдельвейс» не остановились. И уже зимой новый рекорд виса на волосах установил юноша Богдан Трионов.
«Конечно, с Богданом было немного сложнее в плане волос, так как у мальчика не такая длина, – рассказывает Светлана Анатольевна. – Мы начинали репетировать с маленького промежутка, вот как сейчас модно отращивать «оселедець», вот мы начали на нем и тренироваться. Постепенно мама сейчас ему уже отращивает волосы, чтобы не так травмировалась его макушка. Но ему этого было достаточно, чтобы прийти к рекорду».
И вот очередное рекордное достижение. Самый юный воздушный гимнаст, который на время удерживает партнершу с помощью зубника. Их номер про отношения, про доверие, ведь выполнять трюк можно только полностью доверившись друг другу. Как рассказывает, руководитель цирковой студии «Эдельвейс» Светлана Анатольевна номер готовили на протяжении полугода. Конечно же карантин вносил свои коррективы. Часто репетировать приходилось дома.
Путь к рекорду был не простым и даже порой тернистым. Даниил пришел в студию еще совсем юным, ему было всего 4 годика. «Он был настоящий непоседа, постоянно прыгающий, его невозможно было словить. На занятии в студии только и слышно было: Даниил! Кузнецов! Сядь! Встань!», – с улыбкой рассказывает Светлана Анатольевна. – «Но со временем спорт его дисциплинировал. Он уже взрослый юноша у нас будем так говорить, ему на сегодняшний день 16 лет. Но все же в Украине нет воздушных гимнастов, которые выполняют этот трюк, удерживая партнершу с помощью только лишь зубника. Мы к этому пришли путем усердных тренировок».
Его партнерша по темпераменту, рассказывает тренер, точно такая же. Они прекрасно дополняют друг друга. Сложно поверить, но в цирковую студию спортсмены попали по ряду счастливых случайностей. Оба пробовали себя в танцах, но способностей тренера не увидели, но вот в цирковой студию «Эдельвес» по-настоящему раскрыли таланты ребят. «Мама привела просто посмотреть. Первое, что я увидел это то, что здесь все стоят на головах и кувыркаются. Я сказал: все хочу сюда! Научиться конечно сложно, но главное было бы желание», – говорит рекордсмен Даниил Кузнецов.
Немного волнения перед началом, но оно нисколько не помешало выступлению спортсменов. Рекорд зафиксирован – 3 минуты 6 секунд.
Небольшой зал и невероятное количество инвентаря и уже пять рекордов национальной величины. По словам тренера и руководителя художественного коллектива цирковой студии «Эдельвейс» Светланы Непомнящей все держится на плечах родителей, условия для воспитания чемпионов есть, единственное хотелось бы потолки повыше, чтобы ребята могли оттачивать свое мастерство на должной высоте: «Секрет в детях, они на самом деле любят то, чем они занимаются, они живут этим искусством. Благодаря тому, что у них есть смысл, есть идея, цель, они к ней идут. Благодаря этому и достигают таких результатов. Тренировка, тренировка и только тренировка, непосредственно каждый день. Во-первых, это их желание, стремление, а во-вторых, поддержка родителей, потому что без родителей не было бы ничего. Шампуней нет специальных, зубных паст тоже (улыбается – прим. ред.). Начиналось все ж не сразу, что вот так пришли и сразу повесили, и сразу сделали. Постепенно, по-тихоньку, шаг за шагом. Сначала маленький вес на зубах, маленькие гири поднимали, на волосах по минутке висели, поднимая то одну, то вторую вверх ножку. Так постепенно репетируя, постепенно и проходишь к результату. В принципе в любом жанре циркового искусства если ты не занимаешься, то и результата тоже нет».
Сейчас воспитанники цирковой студии упорно работают в зале, ведь теперь планируют брать планку еще выше – попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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