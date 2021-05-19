Украинская группа прошла в финал «Евровидения 2021». Видео

РепортерUA, видео Youtube 19 мая 2021 - 09:29

Украинская группа «Go_A» с песней «SHUM» прошла в финал песенного конкурса «Евровидение-2021» в нидерландском Роттердаме, сообщается в трансляции конкурса на Youtube.

Украина в финал попала десятой. Кроме Украины также вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Следующий, второй полуфинал, запланировано на 20 мая.

Окончательный «Гранд-финал» «Евровидение» состоится 22 мая.

Go_A с песней «SHUM» выступил в первом полуфинале Евровидения под номером 15.

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