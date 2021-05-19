Украинская группа прошла в финал «Евровидения 2021». Видео

Украинская группа «Go_A» с песней «SHUM» прошла в финал песенного конкурса «Евровидение-2021» в нидерландском Роттердаме, сообщается в трансляции конкурса на Youtube.
Украина в финал попала десятой. Кроме Украины также вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.
Следующий, второй полуфинал, запланировано на 20 мая.
Окончательный «Гранд-финал» «Евровидение» состоится 22 мая.
Go_A с песней «SHUM» выступил в первом полуфинале Евровидения под номером 15.
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