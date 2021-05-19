В мире сделали более 1,5 млрд прививок от коронавируса

На планете на настоящий момент уже сделано 1 507 616 196 прививок от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским Университетом Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Университет также отмечает, что общее число случаев заражений коронавирусом в мире составляет 163 963 931, летальных случаев с начала пандемии 3 404 391.
Наибольшее число инфицирований выявлено в США - 32 996 786, из них умерли 587 203 человека.
На втором месте Индия с 25 228 996 заболевшими, скончалось 208 330 человек.
На третьем - Бразилия с 15 732 836 зараженными, летальных случаев - 439 050.
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