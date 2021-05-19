Как выглядит старинная немецкая кирха, расположенная в запорожском селе. Фото

РепортерUA, фото Дмитрия Антифеева 19 мая 2021 - 11:17

Еще в 1892 году в селе Кутузовка была построена старинная немецкая кирха. Здание прекрасно сохранилось до наших дней. Как оно выглядит, показал на своей странице в Facebook известный мелитопольский блогер и исследователь Дмитрий Антифеев. 

Село основали в 1805 году 20 меннонитских семей фламандского происхождения из Пруссии на берегу реки Токмачка. Тогда оно называлось Петерсхаген.

Церковь возвели в псевдоготическом стиле, с его характерными удлиненными окнами и кирпичными контрфорсами между ними. 

«Стены церкви выложены из кирпича местного производства, а крышу покрывала глиняная черепица. Здание разместили в центре села, параллельно улице. Согласно проекту, церковь была базиликой, где с одного конца разместилась кафедра для проповедника. С другой стороны, напротив кафедры, была 6-ти метровая достройка, в которой разместился главный вход. Двери выходили во двор, а не на улицу. С тыльной стороны была еще одна достройка с боковым входом. В 1909 община церкви насчитывала 350 крещёных прихожан и 4 проповедника», – написал Дмитрий Антифеев.

Известно, что в 1920-х годах церковь закрыли. Во время правления советской власти в ней находилось зернохранилище. Лишь в 1999 году, по инициативе семьи Франка и Нетти Диков и при финансовой поддержке нескольких семей канадских меннонитов началась реставрация здания.

Внешние стены расчистили, заменили на новые все двери, окна и крышу. Также восстановили декоративное обрамление окон. Торжественное открытие восстановленной церкви состоялось 17 октября 1999 года. Сейчас в здании находится дом престарелых.

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