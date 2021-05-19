Стало известно, где и когда состоится пресс-конференция Зеленского к двухлетию инаугурации

РепортерUA 19 мая 2021 - 12:50

В четверг, 20 мая, на территории ГП Антонов состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Офис президента.

Аккредитация журналистов проводится до 15:00 19 мая. Однако отмечается, что на встречу со СМИ смогут попасть все.

«В связи с карантинными требованиями возможном ограничении количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии», - сообщают в анонсе.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...