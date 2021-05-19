Стало известно, где и когда состоится пресс-конференция Зеленского к двухлетию инаугурации

В четверг, 20 мая, на территории ГП Антонов состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Офис президента.
Аккредитация журналистов проводится до 15:00 19 мая. Однако отмечается, что на встречу со СМИ смогут попасть все.
«В связи с карантинными требованиями возможном ограничении количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии», - сообщают в анонсе.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.
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