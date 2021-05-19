От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг. Фото

РепортерUA 19 мая 2021 - 12:59

От Антарктиды откололся айсберг площадью около 4 320 квадратных километров. На сегодня это самый большой айсберг в мире. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что он откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Айсберг получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире, которым ранее считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла. Нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше, чем Киев.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.

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