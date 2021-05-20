Виктор Ляшко стал новым министром здравоохранения

Верховная рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом сообщается в трансляции заседания ВР.
Отметим, комитет парламента по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Ляшко.
«За» проголосовали 262 нардепа.
Ляшко сразу после голосования принес присягу члена Кабинета министров.
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