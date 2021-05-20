Виктор Ляшко стал новым министром здравоохранения

РепортерUA 20 мая 2021 - 11:06

Верховная рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом сообщается в трансляции заседания ВР.

Отметим, комитет парламента по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Ляшко.

«За» проголосовали 262 нардепа.

Ляшко сразу после голосования принес присягу члена Кабинета министров.

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