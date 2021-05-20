Пресс-конференция Зеленского: коротко о главном

Сегодня, 20 мая, во вторую годовщину инаугурации состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждались, в частности, результаты двухлетней деятельности.
Празднование Дня Независимости Украины
В Киеве 24 августа состоится большой парад, посвященный 30-летию независимости страны. Парад будет военный, и пройдет как на суше, так и на воде. Мероприятия пройдут в Днепре, Одессе и в Киеве на Майдане. Вечером в этот день на НСК «Олимпийский» состоится большой концерт украинских звезд. К 30 годовщине независимости также был подготовлен логотип, который глава государства презентовал на мероприятии.
Об отношениях с Макроном и Меркель
Зеленский заявил, что чувствует поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, однако, они ослабляют свои позиции. По его словам, дальше для решения конфликта на Донбассе будут несколько направлений работы власти.
«У меня была встреча с президентом Макроном, по видео - с Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее... Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по РФ», - сказал президент.
Зеленский заявил, что это связано с экономической ситуацией, давлением на бизнес, внутриполитической ситуацией и санкциями, в частности по газопроводу Северный поток-2.
«Эпоха бедности»
Эпоха бедности в Украине закончится тогда, когда все будут платить налоги и пройдет полная дерегуляция.
«Эпоха бедности - это самое сложное. Потому что то, что я сказал до этого, это зависит от моей воли, а дальше это поддержка правоохранителей. Что касается бедности, то это не просто, не все зависит от меня. Скажу честно: жму на правительство, чтобы увеличивали и «минималку», и пенсии. С другой стороны, экономика развивается не очень хорошо. Эпоха бедности завершится тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, когда государство будет максимально диджитализовано. Все это будет», - сказал он.
Также Зеленский заявил, что намерен завершить «эпоху коррупции» до конца своей каденции.
«О коррупции, мы чистим вертикали, построенные «большим бизнесом», назовем их так, потому что они не олигархи, пока нет наших законов. Эти вертикали в каждой институты нашего государства ... в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. я считаю, что мы начали окончания этой эпохи. И я точно ее закончу», - заявил президент.
Также он заявил об окончании «эпохи Медведчука».
«Это часть программы общества. Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о выполнении своей предвыборной программы.
Приоритеты работы
В ходе пресс-конференции назвал свои главные приоритеты: страна без олигархов, без войны и беззакония.
«Номер один – мы строим страну без олигархов… Я думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго, и сейчас вы видите результаты, страну для 40 млн жителей, а не для первой сотни из Forbes», - сказал он.
Президент заявил, что власть строит страну, которая не находится в зависимости от санкционной политики других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, в том числе внутри страны.
«Мы строим страну, где все будут равны перед законами - и те, про кого я сказал выше, и все другие. Это та сфера, которую мы строим с нуля: новую судебную систему, антикоррупционный суд, Конституционный суд, много важных законов, большинство из которых уже согласованы», - добавил он.
Кроме того, он отметил среди его приоритетов построение государства, где нет бедности, и где земля принадлежит народу.
«Относительно пенсий, там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа», - сказал он.
«И самый главный приоритет – мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир – вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть крепким – навсегда. И это зависит от мощи нашей армии», - сказал Зеленский.
Паспорта РФ в ОРДЛО
Президент Владимир Зеленский считает выдачу паспортов РФ жителям временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса первым шагом к аннексии.
«Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема», - подчеркнул Зеленский, в ответ на вопрос, считает ли он паспортизацию Россией жителей ОРДЛО фактической аннексией.
Борьба с олигархами
Президент анонсировали новый закон об олигархах. Он заявил, что закон о деолигархизации почти готов, сейчас идет доработка его деталей. По его словам, философия нового закона заключается в том, чтобы лишить олигархов влияния на СМИ, политику и чиновников.
«Но если это произойдет – эти люди получат билет под названием «олигарх». Они появятся в специальном реестре, и тогда их большой бизнес может потерять значительную часть активов, которые у них находятся за границей. Они все понимают, что цена из активов как в Украине, так и за границей будет уменьшена», - сказал Зеленский.
По его словам это произойдет в силу того, что в украинском законодательстве появится понятия «олигарх».
Документ могут опубликовать уже на следующей неделе.
На вопрос о том, будут ли введены санкции в отношении Коломойского и Фирташа, ответил, что «впереди еще очень много интересного».
«Смотрите нас каждую пятницу», - отметил президент.
Об увольнении Коболева
Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения главы НАК «Нафтогаз» Украины Андрея Коболева. Это убытки компании. Зеленский считает, что убытки «Нафтогаза» формировались за счет финансирования лоббизма. При этом правительство имело полное право принимать решение об увольнении.
«Несмотря на корпоративную реформу, у НАК «Нафтогаз» есть руководитель - правительство Украины. Нафтогаз должен наполнять бюджет, согласно своим обещаниям и планам работы. Нафтогаз показал точно (я не говорю о тех убытках, о которых пишут СМИ) минус 11 млрд гривен...», - заявил Зеленский.
По его словам, именно по этой причине Кабмин, как главный акционер компании, и решил сменить главу «Нафтогаза».
При этом, добавил Зеленский, что таких убытков у госпредприятия больше не будет.
По информации президента, государственные деньги тратились преимущественно на лоббизм.
«Закроются частные офисы, которые финансировались для лоббирования НАК «Нафтогаз». Закроются СМИ и их представители за границей, которые использовались для лоббирования руководства «Нафтогаза». Там большие деньги. И их платите не вы, не я, а все граждане Украины...», – заявил Зеленский.
Об увольнении трех министров
Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко остаются в команде.
«Криклий остается в действующей нашей команде. К господину Криклию в принципе много вопросов нет, но нам надо быстро строить Украину. Это касается не только дорог, это касается катастрофы на «Укрзализныци», это касается Администрации морских портов, это касается государственно-частного авиаперевозчика. Есть много вещей, которые появились», - сказал Зеленский.
По его словам, в команде останется и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который будет отвечать за земельную реформу.
«Господин Петрашко также останется на той или иной должности в нашей команде, но будет отвечать строго по очень важной реформе в Украине. Он будет оставаться в Офисе Президента и будет отвечать и координировать земельную реформу и помогать Лещенко (Роману Лещенко - министру аграрной политики и продовольствия - ред.)», - отметил Зеленский.
Причиной отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения стали его отношения с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
«Больше было невозможно работать в таком режиме», - сказал Зеленский.
Об «опытных политиках»
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен приглашать в свою команду Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко.
«Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей с таким опытом вы не увидите (во власти - ред.)», - отметил Зеленский.
Он убежден, что действующее правительство, учитывая сложные времена, работает неплохо. «Я считаю, что во времена COVID, экономического кризиса и войны они очень неплохо работают. Моя философия и политика премьер-министра заключается в том, что ничего страшного, если та или иная персона, тот или иной министр не может выполнять полностью 100-процентно свои обязанности или то, что он или она обещает. Тогда предлагаем Раде уволить того или иного министра и заменить на другого», - сказал глава государства.
Он отметил, что «новые лица», которые пришли работать во власть с начала его президентской каденции, уже также имеют определенный опыт и остаются работать ради государства.
О референдуме.
На всеукраинский референдум могут вынести вопрос Донбасса.
«Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть – я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов - A, B, C - по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это один, может быть, из планов, если не сработает другой», - сказал он.
Также Зеленский отмечает важность реформы народовластия в стране.
«Формат референдума может быть инициирован именно народом Украины, и я буду просто технически делать свою работу. К референдумам я бы относился очень осторожно. Вторая часть этого законопроекта о местных референдумах – это то, что иногда на местах люди, и не иногда, а всегда люди знают свои местные проблемы лучше, чем мы, чем все во всех других городах, селах», - сказал президент.
По его словам, такие местные референдумы будут проводиться чаще, по инициативе местного населения. «И это очень важно – это и есть народовластие, это и есть децентрализация», - подчеркнул Зеленский.
О вероятности отставки Авакова
Владимир Зеленский заявил, что переписывается с обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
«Это сложный вопрос, если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации - нет. Он это знает», - сказал Зеленский.
Также Зеленский заявил, что переписывается с военной медсестрой Яной Дугарь, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
«Мы переписываемся, то есть мне не все равно, что с этими людьми», - отметил Зеленский.
Затем он показал переписку с Дугарь одному из журналистов в зале.
Кроме того, Президент отметил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда.
«Но я скажу откровенно, я знаю подробно, что происходит, и мне не все равно, если незаконно будут осуждены эти люди... доказательств 100% еще нет о том, что они не виноваты или виноваты», — сказал Зеленский.
О Кличко
Президент Владимир Зеленский заявляет, что не выясняет отношения с мэром Киева и председателем столичной администрации Виталием Кличко.
«Виталий Кличко мне ничего не сделал», - сказал он, напомнив, что должность председателя КГГА является президентской вертикалью.
Зеленский также не дал ответа, считает ли он Кличко конкурентом на предстоящих президентских выборах, поскольку «рано» об этом говорить.
«План Б» по Донбассу
«Мы еще не закрыли вопрос по плану А. По поводу количества людей на границе и возможности эскалации – она всегда присутствует. Я думаю, что напряжение сохранится до конца учений России, до сентября», - сказал Зеленский.
«Кроме прямых переговоров с президентом России, я вижу еще формат привлечения к такому разговору США», - добавил президент.
Про встречу Байдена и Путина
Президент считает, что встреча Байдена с Путиным нужна. Он отметил, что американский президент знает его позицию и будет говорить об Украине в том ключе, который обсуждался с украинской властью.
Но риски для Украины от этой встречи есть. В частности, есть риск отмены санкций против «Северного потока-2». Зеленский считает, что это будет поражение США и лично Байдена, а также большая геополитическая победа России.
Зеленский не исключил, что США на такое пойдут, если «будут размениваться на что-то очень серьезное. Меня этот беспокоит».
Зеленский не стал отвечать на вопрос, что думает о Путине, пока не завершит войну.
О вакцинации
Президент отметил, что на сегодня подписано контрактов на 47 млн бесплатных вакцин, что примерно сообтветсвует количеству населения страны.
«Это максимальное количество, которое можно было найти. Эти шаги сделаны. Мы должны понять, что мы сделали 1 млн вакцины. Мы не член ЕС, мы не член НАТО, мы не в приоритете по предоставлению вакцин, мы должны это понять», - сообщил Зеленский.
Также он добавил, что распределение вакцин в мире – несправедливое.
Аудит земель в Конче-Заспе и Пуще-Водице
Зеленский сообщил, что поставил задачу сделать «фундаментальную ревизию». Он заявил, что во время своей каденции чиновники имеют право там жить. Но на данный момент на этой территории живут бывшие чиновники, срок каденции которых давно закончился.
«Они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, которые связанны со мной. У нас будет концепция, мы ее представим обществу, по поводу Конча-Заспы, ВДНХ и Пуща-Водицы», - добавил Зеленский.
Также он сказал, что тем, кто живет на этих территориях, была увеличена цена на аренду.
«Я считаю, что есть много обещаний. И я не хочу, чтобы они остались неисполненными», - сказал президент.
Зеленский заявил, что его желание пойти на второй срок должно зависеть от желания общества. Он добавил, что его решение пойти на второй срок будет зависеть также и от его семьи.
«Я хочу быть лучше, чем предыдущие 5 президентов. И я уверен, что после меня президент будет лучше», - добавил он.
На этом пресс-конференция закончилась.
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