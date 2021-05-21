Канадский суд назвал атаку на украинский самолет в Иране терактом

РепортерUA 21 мая 2021 - 09:48

Суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года. Суд постановил, что с учетом всех вероятностей ракетный удар со стороны Ирана был намеренным, сообщает телеканал Global News.

Суд принял такое решение, опираясь на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранской стороне было известно, что воздушное судно является гражданским самолетом.

«Истцы установили, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность», - заявил судья Эдвард Белобаба.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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