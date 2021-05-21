Израиль одобрил прекращение огня против ХАМАС

Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня в Газе в четверг вечером. Об этом сообщает издание Times of Israel.
В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что кабинет безопасности «единогласно принял рекомендации всех сотрудников службы безопасности, начальника штаба ЦАХАЛа, главы Шин Бет, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности» принять предложение Египта о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий, которая вступит в силу позже».
В то же время, в заявлении говорится, что «политическое руководство подчеркивает, что именно реальная ситуация на местах определит будущее операции».
После встречи представитель ХАМАС подтвердил информационному агентству Reuters, что «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем было достигнуто.
Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан сообщил ливанскому новостному каналу Al-Mayadeen, что прекращение огня вступит в силу в 2 часа ночи.
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