Израиль одобрил прекращение огня против ХАМАС

РепортерUA 21 мая 2021 - 11:22

Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня в Газе в четверг вечером. Об этом сообщает издание Times of Israel

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что кабинет безопасности «единогласно принял рекомендации всех сотрудников службы безопасности, начальника штаба ЦАХАЛа, главы Шин Бет, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности» принять предложение Египта о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий, которая вступит в силу позже».

В то же время, в заявлении говорится, что «политическое руководство подчеркивает, что именно реальная ситуация на местах определит будущее операции».

После встречи представитель ХАМАС подтвердил информационному агентству Reuters, что «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем было достигнуто.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан сообщил ливанскому новостному каналу Al-Mayadeen, что прекращение огня вступит в силу в 2 часа ночи.

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