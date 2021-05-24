Экстренная посадка: в Минске в аэропорту задержали основателя Nexta

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он проходит обвиняемым по трем статьям. Об этом сообщает Nexta в Telegram.
Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет следовал из Афин в Вильнюс.
«Самолет внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс»», - говорится в сообщении.
После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.
Издание отмечает, что перед вылетом журналист сообщил, что заметил за собой слежку.
Как сообщает портал TUT.by, основатель Nexta Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Также BBC сообщает о задержании еще одного пассажира - девушки Протасевича Софьи Сапеги.
Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза».
«Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега», - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.
Ранее сообщалось, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.
В мире уже отреагировали на прецендент. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить Протасевича. Литовский лидер назвал беспрецедентными посадку самолета и задержание журналиста.
«Беспрецедентное событие! Гражданский самолет, направлявшийся в Вильнюс, насильно посадили в Минске… Белорусский режим стоит за этим отвратительным инцидентом. Я требую срочно освободить Романа Протасевича», - написал он.
Кроме того, Науседа призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.
«Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим представляет для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились. Я буду говорить об этом на Совете ЕС, который начнется завтра в Брюсселе», - говорится в сообщении литовского президента.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией, а также потребовал провести международное расследование инцидента.
«Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», - заявил он.
Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко стал угрозой для международной безопасности.
«Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов», - написал он в Twitter.
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета
«Очень обеспокоены сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Расследование инцидента Советом ЕС будет иметь важное значение», - написал Мишель в Twitter.
О принудительной посадке написала и глава Еврокомиссии.
«Совершенно неприемлемо заставлять Ryanair рейс из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свой путь в Вильнюс, а их безопасность должна быть обеспечена. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия», - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
В Польше осудили задержание основателя портала Nexta.
«Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма», - написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.
При этом он добавил, что попросил главу Евросовета расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС.
«Я попросил Шарля Мишеля расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко. Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным», - добавил Моравецкий.
Немедленного объяснения ситуации потребовали и в Германии.
«Нам необходимо немедленное объяснение правительства Беларуси по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryan Air в пределах ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста», - написал статс-секретарь МИДа Германии Мигель Бергер в Twitter.
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