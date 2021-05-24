В Италии упала кабинка канатной дороги: погибли 14 человек. Фото

На севере Италии число жертв падения кабинки на канатной дороге Стреза-Моттароне выросло до 14 человек. Об этом накануне вечером сообщило Associated Press.
Указано, что скончался один ребенок из двух детей, доставленных в больницу в Турине. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.
Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии.
Причины происшествия пока неизвестны. Но, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров.
Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник
Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.
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