В Италии упала кабинка канатной дороги: погибли 14 человек. Фото

РепортерUA, фото apnews 24 мая 2021 - 12:22

На севере Италии число жертв падения кабинки на канатной дороге Стреза-Моттароне выросло до 14 человек. Об этом накануне вечером сообщило Associated Press.

Указано, что скончался один ребенок из двух детей, доставленных в больницу в Турине. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.

Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии.

Причины происшествия пока неизвестны. Но, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров.

Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник

Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.

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