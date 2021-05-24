В Запорожье продавали аппаратуру для слежки частным лицам

РепортерUA 24 мая 2021 - 20:34

В Запорожье администрация предприятия-производителя продавала частным лицам средства аудио и видеонаблюдения, которые разрешено использовать только правоохранителям в ходе оперативной работы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, двое руководителей и работник предприятия наладили систематическую реализацию спецсредств частным лицам через почтовые каналы связи. Такие спецсредства должны использоваться исключительно работниками правоохранительных органов во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Несмотря на это, заказчики получали возможность незаконно проводить негласный аудио- и видеоконтроль за гражданами.

«Во время обыска в офисе предприятия обнаружено и изъято образцы спецтехники, бухгалтерские документы, техническую документацию и другие материалы по незаконной реализации специальных технических средств негласного получения информации, а также электронная переписка с заказчиками», - говорится в сообщении.

Фигурантам дела объявлено о подозрении.

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