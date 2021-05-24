Банош, болоньезе и ризотто: в Украине презентовали новое меню школьных столовых. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в презентации плана мероприятий по реформированию системы школьного питания и представлении обновленного меню.
Мероприятие состоялось при участии Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, Министра здравоохранения Виктора Ляшко, заместителя Министра экономики Украины Сергея Глущенко, председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславы Магалецкой и шеф-повара, идеолога проекта по изменению культуры питания CultFood Евгения Клопотенко.
«Когда мы начинали работу над реформой системы школьного питания, мы поставили себе цель - повысить общий средний уровень питания в украинских школах. Это комплексная задача: от улучшения качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов к ресурсному обеспечению школ. Я хочу, чтобы дети с удовольствием шли в школьную столовую, а родители были при этом уверены, что школьное питание полезно для здоровья», - отметила Елена Зеленская.
Напомним, в 2020 году по инициативе первой леди Украины Елены Зеленская стартовала реформа системы школьного питания. Работу начали с комплексного исследования системы питания в украинских школах, которое проводилось совместно с министерствами экономики, образования и науки и здравоохранения. Для комиссионного обследования были отобраны 500 школ коммунальной формы собственности, в которых обучается около 300 тыс. учеников. Ознакомиться с результатами аудита можно по ссылке.
Параллельно с обновлением нормативной базы продолжалась работа над созданием примерного меню для школьников.
«Сегодняшняя презентация обновленного меню - это еще один важный результат совместной работы не только органов государственной власти, но и неправительственных структур, готовых содействовать улучшению ситуации со школьным питанием. Мы все больше убеждаемся в том, что пребывание ребенка в школе, его безопасность и здоровье, формирование культуры питания и правильных пищевых привычек является одной из важных ценностей Новой украинской школы, которую мы должны формировать», - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Сегодня было презентовано новое полноценное 4-недельное меню, разработанное в рамках рабочей группы шеф-поваром Евгением Клопотенко и командой проекта CultFood совместно с технологами, диетологами и представителями Минздрава Украины. Новое меню состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.
«В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых», - говорит Евгений Клопотенко.
Школьников обещают кормить паэльей, куриными наггетсами, чили кон карне, болоньезе, лобио, чахохбили, кебабами, французскими запеканками, ризотто с зеленым горошком, ньокки, а также вегетарианскими блюдами. Но составляют большую часть меню традиционные украинские блюда: борщ, банош, львовский сырник, а также гречневые каши с тимьяном и минтай в соусе Бешамель.
Из десертов предлагают овсяное и цитрусовое печенье, синабонн (булочки с корицей и кремом), бланмаже (молочное желе) и т.д. Обычный хлеб заменили на цельнозерновой и добавили много свежих фруктов и овощных салатов.
Ознакомиться с меню на сайте Минздрава.
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