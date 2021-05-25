В Запорожье сообщили о минировании трех торговых центров и супермаркета. Фото

В Запорожье сообщили о заминировании трех торговых центров - «City Mall», «Афина», «Украина» и продуктового супермаркета «Варус». Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
«25 мая в 13:34 в дежурную часть отдела полиции № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение от директора торгового центра «City Mall» о том, что на электронную почту центра поступило электронное письмо о том, что заминированы ТЦ «Сити Мол», ТЦ «Украина», ТЦ «Афина», супермаркет «Варус».
На места выехали следственно-оперативные группы, работники взрывотехнической службы, кинологи. Начата проверка.
Подробности ожидайте позже на РепортерUA,